ایشیا کپ، شاہنواز دھانی سے متعلق پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی

لاہور (ویب ڈیسک) حارث رؤف کے ان فٹ ہونے پر ایشیا کپ کے لیے کولمبو طلب کیے جانے والے شاہ نواز دھانی کے متعلق گزشتہ روز سوشل میڈیا پر کئی گئی پیشگوئی سچ ثابت ہوگئی۔

اے آر وائے نیوز کے مطابق ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں بھارت کیخلاف میچ میں پاکستان کے اہم فاسٹ بولرز نسیم شاہ اور حارث رؤف ان فٹ ہوگئے تھے جس کے بعد ٹیم منیجمنٹ نے پاکستان سے زمان خان اور شاہنواز دھانی کو کولمبو طلب کیا تھا۔ زمان خان نے دو روز قبل کولمبو پہنچ کر ٹیم کو جوائن اور گزشتہ روز اپنا ون ڈے ڈیبیو بھی کرلیا تاہم شاہنواز دھانی ویزا مسائل کی وجہ سے کل کولمبو کے لیے روانہ ہوئے تھے۔

دھانی سے پاکستان سے کولمبو روانگی کے وقت دھانی سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنی جہاز میں بیٹھے تصویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے ایشیا کپ 2023 کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ براستہ دبئی کولمبو پہنچ رہا ہوں۔

Next stop Dubai & then to Colombo ✈️#AsiaCup2023 pic.twitter.com/TWmri8IbM1