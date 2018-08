اسمبلی اجلاس میں وقفہ ہوتے ہی عمران خان کہاں چلے گئے؟ زرتاج گل وزیر نے ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانی دیکھتے ہی رہ گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے تو سپیکر کی جانب سے اعلان ہوتے ہی مسلم لیگ (ن) کے ارکین اسمبلی نے ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی جس کے باعث اجلاس کی کارروائی 15 منٹ کیلئے ملتوی کر دی گئی۔

نو منتخب وزیراعظم عمران خان نے حلف تو کل اٹھانا ہے مگر ابھی انہوں نے ایوان میں تقریر کرنی ہے مگر اجلاس میں وقفہ ہوتے ہی وہ کہاں چلے گئے؟ پی ٹی آئی کی خاتون رہنماءزرتاج گل وزیر نے ایسی تصویر شیئر کر دی ہے کہ پاکستانی دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں زرتاج گل وزیر نے بتایا کہ ”اس وقت ہم کافی روم میں ہیں، وزیراعظم عمران خان کیساتھ وقفے کے دوران ملنے والا وقت گزار رہے ہیں، تھوڑا تھک گئے ہیں، لیکن ہم پورے حوصلے کے ساتھ واپس ایوان میں جائیں گے۔“

Right now, in Coffee Room, having a break with the Prime Minister Imran Khan. ????

A bit tired, but we'll go back in the House with full zest!✌????

????????????#PrimeMinister #PTI pic.twitter.com/CbQhX1laGR