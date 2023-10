نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ کی چینی صدر شی جن پنگ کے عشائیے میں شرکت

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ نےچین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیئے گئے عشائیے میں شرکت کی۔

تفصیلات کے مطابق نگران وزیرِ اعظم صدر شی جن پنگ کی جانب سے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک عالمی رہنماؤں کیلئے دیئے گئے عشائیے میں شرکت کیلئے گریٹ ہال آف پیپلز پہنچے جہاں چینی صدر شی جن پنگ (Xi Jinping) اور خاتون اول پانگ لی-یوان (Peng Liyuan) نے نگران وزیرِ اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. نگران وفاقی کابینہ کے وزراء نے بھی وزیرِ اعظم کے ساتھ عشائیے میں شرکت کی.

گریٹ ہال آف پیپلز میں منعقدہ اس عشائیے میں روس، کینیا، ایتھوپیا، منگولیا، ہنگری، سری لنکا، قزاقستان، ازبکستان، پاپؤا نیو گِنی، موزامبیق ،چلی اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی.

نگران وزیرِ اعظم نے عشائیے میں شریک دیگر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی کیں.

An incredibly warm welcome from President Xi Jinping and First Lady Peng Liyuan as I arrived at the Great Hall of the People in Beijing. Honored to attend the banquet celebrating global cooperation at the 3rd Belt and Road Forum. #BRI10Years pic.twitter.com/JB0arK81qy