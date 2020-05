پاکستانی کرکٹر یاسر شاہ کے گھر خوشیوں کا سماں، مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھ گیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر یاسر شاہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یاسر شاہ نے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر دی۔

Alkhamdulillah Allah bless me another little angel pic.twitter.com/iRpOUULt0V