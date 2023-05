شادی کی رسومات درمیان میں چھوڑ کر دلہن امتحان دینے سینٹر پہنچ گئی 

جھانسی (ویب ڈیسک) بھارت میں عروسی لباس میں ملبوس دلہن شادی کی رسومات چھوڑ کر امتحان دینے سینٹر پہنچ گئی۔

بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر جھانسی کے ایک امتحانی مرکز میں تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے سجی سنوری دلہن کو آتے دیکھا، کرشنا راجپوت بیچلرآف آرٹس (بی اے) فائنل کی طالبہ ہیں اور ان کا سوشیالوجی کا پرچہ شادی والے دن تھا۔

دلہن کرشنا راجپوت کا کہنا تھا کہ میرے لیے امتحان بھی اتنا ہی اہم اور ضروری تھا جتنا کہ شادی۔ پرچہ دینے کے بعد میری رخصتی ہوگی۔

#WATCH | Uttar Pradesh: A BA final year student and newlywed bride, Krishna Rajput took the exam for Sociology paper on 16th May.

"My wedding is important and so are the examinations. My 'vidai' will be after I write my exam," she says. pic.twitter.com/SFpHPkI3fB