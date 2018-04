میشا شفیع کا علی ظفر پر جنسی ہراسگی کا الزام، عائشہ گلالئی بھی میدان میں آگئیں، ایسا پیغام جاری کردیا کہ عمران خان بھی دیکھتے ہی رہ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) میشا شفیع کی جانب سے گلوکار و اداکار علی ظفر پر جنسی ہراسگی کا الزام عائد کیے جانے کے بعد تحریک انصاف گلالئی کی سربراہ عائشہ گلالئی نے ان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عائشہ گلالئی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مزید خواتین نے خاموشی توڑی اور جنسی ہراسگی کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنسی ہراساں کرنے والوں کے نام منظر عام پر لائے جانے چاہئیں اور انہیں بے عزت کیا جانا چاہیے، معتوب متاثرہ فریق کو نہیں بلکہ دست دراز کو کیا جانا چاہیے۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 52 فیصد خواتین کی عزت اور ناموس ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ملکی ترقی میں مثبت کردار دیا جانا چاہیے۔

I am happy to see more women breaking silence & standing up against sexual harassment.Such elements must be named & shamed,& shame shld b for the harasser not for victim.Respect & dignity must b ensured for our 52% women to take active part in Pak progress. #metoo @itsmeeshashafi

عائشہ گلالئی نے کہا ’ مجھے ان خواتین اور لڑکیوں پر فخر ہے جن میں آگے آنے اور جنسی ہراسگی کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ ہے۔ وہ لوگ جو ہراسگی کے خلاف بول رہے ہیں وہ ہیروز ہیں اور جو لوگ دست درازوں کی حمایت کر رہے ہیں ہمیشہ ہی رسوا ہوتے رہیں گے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کب ان کا پول کھولا جائے‘۔

I am proud of all those girls/women who had the courage to come forward & speak up against sexual harassment.Those who spoke up are the heroes & those defending harassers will be ashamed https://t.co/RWel79goLP's Allah who chose the time for shaming them.@NJLahori @itsmeeshashafi