لیونل میسی دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں شامل لیکن وہ کتنے دولت کے مالک ہیں ؟ تہلکہ خیز دعویٰ

بیونس آئرس (ویب ڈیسک) ورلڈکپ جیتنے کا خواب پورا کرنے والے لیونل میسی دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، فوربز کے مطابق اپنے کیرئیر کے دوران لیونل میسی ایک ارب 15 کروڑ ڈالرز کما چکے ہیں۔

جیو نیوز نے امریکی جریدے فوربز کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ سال لیونل میسی نے آن فیلڈ (فٹبال مقابلوں وغیرہ) سے ساڑھے 7 کروڑ ڈالرز کمائے۔پیرس سینٹ جرمن میں کھیلنے کے لیے انہوں نے سالانہ ساڑھے 3 کروڑ ڈالر فیس کا معاہدہ کیا ہے یعنی ہر ماہ وہ 7 لاکھ 38 ہزار ڈالرز، روزانہ ایک لاکھ 5 ہزار ڈالرز جبکہ ہر گھنٹے 8790 ڈالرز کماتے ہیں۔

ارجنٹینا اسٹار کو گزشتہ سال موسم گرما میں پیرس سینٹ جرمن کا حصہ بننے پر ڈھائی کروڑ ڈالرز کی جوائننگ فیس بھی دی گئی تھی۔

مگر لیونل میسی صرف فٹبال کے میدان میں ہی نہیں کماتے بلکہ گزشتہ سال وہ اشتہارات اور دیگر ذرائع سے بھی ساڑھے 5 کروڑ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہے۔سیلیبرٹی نیٹ ورتھ کے مطابق لیونل میسی اس وقت 60 کروڑ ڈالرز کے مالک ہیں۔

اس وقت کھیلوں کی دنیا میں متحرک محض 3 ایتھلیٹ لی بورن جیمز، کرسٹیانو رونالڈو اور ٹائیگر ووڈز کے اثاثے ان سے زیادہ ہیں۔

لیونل میسی کو پرتعیش گاڑیوں سے محبت ہے اور ان کے ذخیرے میں متعدد کلاسک گاڑیاں موجود ہیں۔

ایک افواہ کے مطابق لیونل میسی نے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی 1957 کی فراری 335 اسپورٹ اسپائیڈر 2016 میں 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز میں خریدی۔ویسے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں بھی انہوں نے اس ماڈل کی ٹوائے گاڑی دکھاتے ہوئے کیپشن میں لکھا 'میری نئی گاڑی'۔لیونل میسی کی سب سے مہنگی جائیداد بارسلونا میں ہے جس کی مالیت 70 لاکھ ڈالرز ہے۔

یہ گھر ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پرواز کی اجازت نہیں جبکہ اس میں پول، انڈور جم، تھیٹر اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں۔اس کے علاوہ ارجنٹینا اور امریکا میں بھی وہ جائیدادوں کے مالک ہیں۔2017 میں لیونل میسی نے ہوٹل چین MiM Hotels کو خریدا تھا جس کے اسپین کے مختلف علاقوں میں ریزورٹ موجود ہیں۔

لیونل میسی نے دنیا کے سفر کے لیے اپنا طیارہ بھی خریدا ہوا ہے۔

Messi's new private jet - a kitchen, two bathrooms & 16 seats that can be folded to make eight beds. On the exterior, branded with his signature number 10 on the tail, names of the Argentina icon, his wife, and their three children, written on steps pic.twitter.com/shokwuWIov