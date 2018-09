دوستوں کوحکومت میں عہدے دینے کا تاثربالکل غلط ہے،نعیم الحق

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم کے مشیر نعیم الحق نے کہا ہے کہ دوستوں کوحکومت میں عہدے دینے کا تاثربالکل غلط ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے پیغام میں ان کا کہناتھا کہ میں نے 1984 میں تحریک استقلال سے سیاست شروع کی اور1988میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا،ان کا کہنا تھا کہ میں تحریک انصاف کے پہلے پانچ بانی کارکنوں میں سے ہوں۔

Extremely misleading and malicious program on Geo full of lies about PM appointing his friends to positions in the Government. I joined politics in 1984 with Tehrik e Istaqlal and contested 1988 NA elections from Karachi and am one of the 5 original founders of PTI .