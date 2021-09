انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر چیئرمین پی سی بی کا ردعمل سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) رمیز راجہ نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سیریز منسوخ کرنے کا مایوس کن قرار دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ انگلینڈ نے کرکٹ کھیلنے والے ملک کو جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو انکا ساتھ نہیں دیا۔یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ویک اپ کال ہے کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیم بنے تاکہ ٹیمیں بہانے بناکر ان سے سیریز ملتوی نہ کریں۔

Disappointed with England, pulling out of their commitment & failing a member of their Cricket fraternity when it needed it most. Survive we will inshallah. A wake up call for Pak team to become the best team in the world for teams to line up to play them without making excuses.