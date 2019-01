سانحہ ساہیوال کے بعد لاہور کے شہریوں نے اپنی گاڑیوں پر پنجاب پولیس کے لئے دردناک پیغام لکھوانا شروع کردئیے آپ بھی دیکھئے سانحہ ساہیوال کے بعد لاہور کے شہریوں نے اپنی گاڑیوں پر پنجاب پولیس کے لئے ...

سانحہ ساہیوال نے پوری قوم کو افسردہ اور خوفزدہ کردیا ہے ،اس واقعے کے بات سوشل میڈ یا پر ایک بحث شروع ہو گئی تھی کہ اپنی گاڑیوں پر تحریر کروانا چاہیے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں تاہم اب ایک شہری نے عملی اقدام کرتے ہوئے اپنی گاڑی کے پیچھے تحریر کروا دیاہے کہ ”Dear PUNJAB POLICE i am travelling with family & i am not terrorist don't kill me“۔اس شہری سے ایسا کرنے کی وجہ سنیں ۔



