احسان اللہ کی انٹر نیشنل کرکٹ میں دھماکے دار انٹری

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے باولر احسان اللہ نے اپنے ڈیبیو میچ کے پہلے ہی اوور میں دو وکٹیں لے کر انٹر نیشنل کرکٹ میں دھماکے دار انٹری د ے دی ۔ افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں احسان اللہ نے پہلے اوور کی پہلی ہی گیند پر ابراہیم زردان کو آوٹ کیا جبکہ اسی اوور کی تیسری گیند پر گلبدین نائب کو آوٹ کیا ۔جب احسان اللہ گیندکروا رہے تھے تو کمنٹیٹر بھی ان کی سپیڈاور لائن و لینتھ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نوجوان باولرکی دل کھول کر تعریف کی ۔

What a first over for Ihsanullah on international debut ???????? #AFGvPAK pic.twitter.com/R2H71H2Ypk