دیپالپور میں خاتون وکیل کے اغوا کا معاملہ، وزیراعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے دیپالپور کی خاتون وکیل کے اغواءکا نوٹس لے لیا۔ شہزاد اکبر نے پنجاب پولیس کو ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔

وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے مطابق وزیراعظم نے وکیل خاتون کے اغوا کے واقعہ کا نوٹس لیا ہے، عمران خان کی جانب سے پولیس کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے اور متاثرہ خاتون کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے۔

Prime Minister @ImranKhanPTI has taken notice of incident in this video below and has instructed police and concerned officials in Punjab to arrest culprits and provide all possible assistance to the victim. @PTIofficial pic.twitter.com/vFzigljMXp