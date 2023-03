نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ نوجوت کور کینسر کے مرض میں مبتلاء، جیل سے جذباتی پیغام جاری کردیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی سیاستدان اور سابق ٹیسٹ کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ نوجوت کور سدھو کو سٹیج 2 کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق نوجوت کور سدھو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے شوہر کے نام جذباتی نوٹ تحریر کیا، جس میں اپنی بیماری کا تذکر ہ بھی کیا۔انہوں نے کہا کہ میں آپ کی واپسی کا انتظار نہیں کرسکتی، دراصل مجھے سٹیج 2 کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔

نوجوت سنگھ سدھو جنہیں گزشتہ سال مئی میں 34 سال پرانے کیس میں سپریم کورٹ نے سزا سنائی ہے اور وہ آج کل پٹیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔نوجوت کور سدھو نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ آپ ایسے جرم میں جیل گئے ہیں جو آپ نے کیا ہی نہیں، اس معاملے کے تمام لوگوں کو معاف کیا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ آپ کا ہر روز انتظار رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری تکلیف آپ سے زیادہ ہے، ہمیشہ کی طرح آپ کے درد کو دور کرنے بانٹنے کی کوشش کی۔سابق ٹیسٹ کرکٹر کی اہلیہ نے یہ بھی لکھا کہ آپ کو انصاف دینے سے بار بار انکار کیا جارہا ہے، سچ طاقتور ہے لیکن وہ ہر بار آپ کا امتحان لے رہا ہے، شاید یہی کلیوگ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی واپسی کا انتظار نہیں کرسکتی، مجھے سٹیج 2 کا کینسر تشیخص ہوا ہے، اب آپریشن ہوگا، یہی خدا کا منصوبہ ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں۔نوجوت سنگھ سدھو سابق کرکٹر ہونے کے ساتھ سیاسی شخصیت بھی ہیں، وہ اس کے علاوہ دی کپل شرما شو کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔

انہیں شو سے پلوامہ حملے پر تبصرے پر ہونے والی تنقید کے باعث شو چھوڑنا پڑا تھا،اُن کی جگہ ارچنا پورن سنگھ نے لے لی ہے۔

He is in the prison for a crime he has not committed.Forgive all those involved.Waiting for you each day outside probably suffering more than you. As usual trying to take your pain away,asked for sharing it. Happened to see a small growth, knew it was bad.1/2