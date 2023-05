کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ اداکارہ اشنا شاہ نے پاکستانی ڈراموں پر تنقید کرنے والی ٹوئٹر صارف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر "حسن ہے سہانا" کے نام سے ٹوئٹر صارف نے لکھا کہ "بین الاقوامی ڈراموں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری منفرد کہانیوں کے حوالے سے کتنی محدود ہے، تخلیقی پہلو سے محروم زیادہ سے زیادہ کسی جن کو کہانی کا حصہ بنا دیتے ہیں، یا پھر ان کی کہانیوں میں سازشی ساس، واویلا مچانے والی بہوؤں اور دنیا سے بے خبر مرد جیسے دقیانوسی کردار شامل ہوتے ہیں۔"

Scheming saas, wailing bahu, clueless men, bas that’s all there is to it. What about the modern day loneliness, the search for companionship, the absence of true human connections because everyone is too busy, the sudden onslaught of motherhood, the longing of living far away