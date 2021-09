ساڑھی پہننے پر خاتون کو ریسٹورینٹ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں دہلی کے ایک ریسٹورینٹ میں ساڑھی زیب تن کرنے کے باعث داخل نہیں ہونے دیا گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ حال ہی میں دہلی کے ایکولا دہلی نامی ریسٹورینٹ میں پیش آیا جہاں ریسٹورینٹ کے عملے کی جانب سے خاتون کو صرف اس لیے ریسٹورینٹ میں داخل ہونے سے روکا گیا کیوں کہ وہ ساڑھی پہنی ہوئی تھیں۔

ٹوئٹر پر بھارت کے ایک ریسٹورینٹ کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں خاتون کو ریسٹورینٹ کے عملے سے الجھتے ہوئے دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔

Saree is not allowed in Aquila restaurant as Indian Saree is now not an smart outfit.What is the concrete definition of Smart outfit plz tell me @AmitShah @HardeepSPuri @CPDelhi @NCWIndia

Please define smart outfit so I will stop wearing saree @PMishra_Journo #lovesaree pic.twitter.com/c9nsXNJOAO