حریم شاہ نے شیخ رشید کی مبینہ ویڈیو لیک کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی مبینہ ویڈیو لیک کردی۔

حریم شاہ نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ شیخ رشید کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی ہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے حریم شاہ نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر ان کی شیخ رشید کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی، شیخ صاحب بڑے موڈ میں لگ رہے تھے، وہ بہت ہی شرارتی ہیں۔

حریم شاہ کی جانب سے شیخ رشید کی جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے یہ 15 سیکنڈ کی ہے، ویڈیو میں اصل آواز کو چھپا کر گانا لگایا گیا ہے جس کے باعث یہ پتا نہیں لگ رہا کہ دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی ہے، ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو کال کو شیخ رشید نے منقطع کیا ہے۔

A late night video call from Rail Minister Sheikh Rasheed. Sheikh sab was in sexy mood today. He is so naughty. pic.twitter.com/Ufh1XBdM7T