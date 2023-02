کنگنا رناوت نے آزاد خالصتان کی حامی تنظیم کا چیلنج قبول کرلیا

چندی گڑھ(مانیٹرنگ ڈیسک) آزاد خالصتان کی حامی تنظیم ’وارث پنجاب دے‘ کے سربراہ بھائی امرت پال سنگھ کی طرف سے حالیہ دنوں بھارت سرکار اور ہندو انتہا پسندوں کو خالصتان پر مذاکرے کا چیلنج دیا تھا اور حسب سابق اس پر جواب بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی طرف سے آیا ہے، جو اپنی اداکاری کی صلاحیت سے زیادہ سکھوں اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں۔

بھائی امرت پال سنگھ کے اس چیلنج پر کنگنا رناوت کی ٹیم کی طرف سے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ ٹوئٹر ہینڈل @KanganaTeamپر جاری کیے گئے اس بیان میں اداکارہ نے ہندو مذہبی کتاب کے ایک اقتباس کا حوالہ دیتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہابھارت کے دنوں سے، اور اس سے بھی پہلے سے بھارت ایک ملک تھا اور پنجاب اس کا حصہ تھا۔

In Maharashtra Pandavas did Rajsu yagya, Arjun himself went uptill China to claim the tax from all kings. Then all kings declared Yudhishthir Samrat of Virat Bharata. Even the world war that happened eventually was called Mahabharata, Amrit Pal mujhse discussion kare (cont)