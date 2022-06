وزیراعظم شہباز شریف کا احمد نواز کے آکسفورڈیونیورسٹی کے صدر منتخب ہونے پرردعمل

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہباز شریف نے آکسفورڈیونیورسٹی کے صدر منتخب ہونے پر احمد نواز کو پیغام دیا کہ عظیم اعزاز اور حوصلہ افزا سفر جو عزم سے ہوا ہے ،پورے پاکستان کو تم پر فخر ہے احمد۔

تفصیلات کے مطابق آرمی پبلک سکول میں بچ جانے والے احمد نواز برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبا یونین کے صدر منتخب ہو گئے ہیں ۔ جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر میں لکھا کہ عظیم اعزاز اور حوصلہ افزا سفر جو عزم اور سراسر قوت ارادی سے ہوا ہے۔ اے پی ایس پشاور پر ہولناک حملے میں بچ جانے والے احمد نواز باوقار آکسفورڈ یونین کے صدر بن گئے ہیں۔ اس نے ہمارے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ پاکستان کو تم پر فخر ہے احمد۔

Great honour & inspiring journey fuelled by determination & sheer will power. Ahmad Nawaz, who survived horrific attack on APS Peshawar, has become President of prestigious Oxford Union. He has set an example worthy of emulation by our youth. Pakistan is proud of you, Ahmad. pic.twitter.com/jWiaCo4eG5

پاکستان کے صدر عارف علوی نے بھی اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ہماری سب سے بڑی امید پاکستان کے نوجوان ہیں۔ میں اے پی ایس کے زندہ بچ جانے والے احمد نواز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پشاور کے گھناوے قتل عام میں اپنے بھائی حارث کو بھی کھو دیا تھا، آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب ہونے پر۔ ہمیں رجسٹر کرنا چاہیے کہ تمام تر ناکامیوں کے باوجود پاکستان چمکتا رہے گا اور ابھرتا رہے گا۔

Our biggest hope are youth of Pakistan. I congratulate Ahmad Nawaz, an APS survivor who also lost his brother Harris in the heinous Peshawar massacre, on being elected as President of Oxford Union. We must register that despite all setbacks Pakistan will keep on shining & rising. pic.twitter.com/WSwuYTdrjT