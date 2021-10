سعودی عرب پاکستان کو تین ارب ڈالر سپورٹ فنڈ، ایک ارب 20 کروڑ ڈالر کا ادھار تیل دیگا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سعودی عرب مشکل کی گھڑی میں پھر پاکستان کی مدد کیلئے سامنے آگیا ، سعودی حکومت پاکستان کو تین ارب ڈالر فنڈ ، ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا تیل ادھار دے گی ۔

وفاقی وزیر فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قوم کو خوشخبری سنائی کہ سعودی عرب پاکستان کو 3 ملین ڈالر کی سپورٹ فنڈ، ایک ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل دے گا۔

Breaking news

Saudi Arabia announcement support Pakistan with 3 billion US dollar as deposit in Pakistan central bank

and also financing refined petroleum prodcut with 1. 2 billion us dollars during the year https://t.co/z2izW1avIT https://t.co/z2izW1avIT