ایلان مسک کی ٹوئٹر کے ہیڈکوارٹرزآمد، باتھ روم سنک بھی ساتھ اٹھا لائے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا کے امیر ترین آدمی ایلان مسک گزشتہ روز سین فرانسسکو میں مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم ’ٹوئٹر‘ کے ہیڈ کوارٹرز گئے اور اس موقع پر انہوں نے ایسی چیز ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ نیوز ویب سائٹ’ دی کرنٹ‘ کے مطابق ایلان مسک نے اپنے ہاتھوں میں باتھ روم کا سِنک (Sink)اٹھا رکھا تھا۔ ایلان مسک نے سِنک اٹھائے ٹوئٹر ہیڈکوارٹرز میں داخل ہونے کی ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے ہی شیئر کی اور ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں لکھا کہ ”ٹوئٹر ہیڈکوارٹرز میں داخل ہوتے ہوئے۔ اسے بہہ جانے دیجیے۔“

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7