پاکستان اور زمبابوے کے درمیان میچ کے آخری مراحل میں جذباتی کمنٹیٹر کی ویڈیو وائرل

پرتھ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے خلاف زمبابوے کی ٹی20 ورلڈکپ میں تاریخی جیت پر زمبابوے کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر پومی مبنگوا کی جذباتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر ایک ویڈیو گردش کررہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ زمبابوے کے سابق کرکٹر و کمنٹیٹر پومی مبنگوا ٹی20 ورلڈکپ کے دوران میچ کے اختتامی لمحات میں بازید خان کے ہمراہ کمنٹری کررہے ہیں۔

پاکستان کو زمبابوے کے خلاف میچ میں جیت کیلئے آخری اوور میں 11 رنز دکار تھے تاہم محمد نواز کی وکٹ گرنے کے بعد میچ میں سنسنی عروج پر تھی جبکہ قومی ٹیم کو اس وقت جیت کے لیے 4 درکار تھے۔

کھیل کی آخری بال پر پاکستان جیت کیلئے 3 جبکہ ڈرا کے لیے 2 رنز چاہیئے تھے تاہم زمبابونے کے کرکٹرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور شاہین کو رن آؤٹ کرکے ایک رن سے میچ اپنے نام کیا۔

Elite Commentary off the final ball by @mmbangwa #PAKvsZIM pic.twitter.com/mobEGCY6X2