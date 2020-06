مریم نواز نے ’گیم آف تھرونز‘ کا ڈائیلاگ شیئر کردیا

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم مریم نواز نے شہرہ آفاق فینٹسی ڈرامہ سیریز ’گیم آف تھرونز‘ کا ڈائیلاگ ایک متنبہ پیغام کے ساتھ شیئر کردیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے ہالی ووڈ کی معروف سیریز ’گیم آف تھرونز‘ کے کردار ٹیرین لینسٹر کے ڈائیلوگ پر مبنی ایک تصویر شیئر کی۔

Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. pic.twitter.com/blR5UyNaNN

شیئر کردہ تصویر میں ’کوئی بھی شخص جو خود اپنے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا‘ تحریر تھا۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں ساتھ ہی یہ ڈسکلیمر بھی لکھا کہ اس ڈائیلاگ کی کسی زندہ یا مردہ شخصیت یا حقیقی واقعات سے مماثلت محض اتفاقیہ، حادثاتی اور کسی کی اپنی تصوراتی ہوگی۔

مریم نواز کی جانب سے کی گئی اس ٹوئٹ پر سوشل میڈیا صارفین بے شمار تبصرے کر رہے ہیں۔اداکار ہارون شاہد جو اکثر سوشل میڈیا پر حکمران جماعت کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے بھی مریم نواز کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے انہیں ہی ٹرول کردیا۔

ہارون شاہد نے لکھا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مشہور سلوگن ’شیر ہمارا نواز شریف‘ ہے۔

Shaair ????= King of the Jungle

Famous Slogan of PML-N= Shair Hamara Nawaz Sharif

So who is proclaiming to be the 'King'? A person who calls himself Shaair. No wonder she added a disclaimer!

Case closed: She just trolled herself ????????‍♂️ https://t.co/RwcnU8RFch