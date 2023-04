چودھری شجاعت کے گھر پر پولیس کا دھاوا، نگران وزیراعلیٰ پنجاب کا بیان آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہاہے کہ یہ جان کر افسوس ہوا کہ ٹیم چودھری پرویز الٰہی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہاکہ کسی کو غیرقانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی، مدینہ میں ہوں اور تمام تفصیلات حاصل کررہا ہوں ،یہ جان کر افسوس ہوا کہ ٹیم چودھری پرویز الٰہی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیاجس میں چودھری سالک حسین بھی زخمی ہو گئے ،ان کاکہناتھا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

No Illegal action will be allowed by anyone ,

I am in Medina and getting all the details. Appalled to know that team went to arrest Ch Pervaiz Elahi but stormed Ch Shaujaat’s House in which Ch Salik Hussain got injured. Law should take it’s course https://t.co/tT0km3KQ7j