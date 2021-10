افغانستان سے جیتنے کے بعد قومی کھلاڑی سیروتفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تصاویر آپ بھی دیکھیں

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان سے فتح کے قومی کھلاڑی سیروتفریح کے لیے نکل پڑے۔

واضح رہے کہ پاکستان کا اگلا میچ اب چند روز بعد ہے جو کہ نمیبیا سے کھیلا جائے گا جس کے پیش نظر قومی کھلاڑیوں نے آج پریکٹس نہیں کی بلکہ سیروتفریح کی،جس کی تصاویر آل راؤنڈر شاداب خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں۔

Keep smiling, keep believing, keep enjoying cricket. #PakistanZindabad pic.twitter.com/qnpamNLoCb