مدھیہ پردیش (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گاؤں اکلیرا میں بیمار تیندوا گھس گیا،جتھے نے بیمار تیندوے کو گھیر کر سیلفیاں لینا شروع کردیں،واقعے کی ویڈیو وائرل ، کچھ لوگوں نے تیندوے پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی۔ان افراد نے ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں اور تیندوے کو مستقل تنگ کر رہے تھے۔

جیسے ہی محکمہ جنگلی حیات کے حکام کو اس متعلق معلوم ہوا انہوں نے تیندوے کو ریسکیو کرکے اندور شہر کے ایک چڑیا گھر پہنچا دیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جارہی ہے،محکمہ جنگلات کے سپرنٹنڈنٹ وکاس ماہور نے کہا کہ اندور سے 80 کلومیٹر دور اکلیرا نامی گاؤں سے تیندوے کو ریسکیو کیا گیا تھا،ان کا کہنا تھا کہ تیندوے کو ہر 20 منٹ بعد مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔

ڈاکٹر اتم یادیو نے کہا کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنگ کیے جانے کے باوجود تیندوا دھاڑا نہیں، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کیونکہ تیندوے یا شیر چاہے جتنے بھی بیمار ہوں وہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو دھاڑتے ضرور ہیں۔

VIDEO | Rescue operation underway by forest officials in Madhya Pradesh’s Iklera village after a leopard was found by locals in a dazed state. “A team from Ujjain is reaching to capture the leopard and the animal will be shifted based on the directions of the higher officials,”… pic.twitter.com/NHpS0f1Mx6