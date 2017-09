میری والدہ آئی سی یو سے باہر آگئی ہیں:مریم نواز

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ آئی سی یو سے باہر آگئی ہیں۔

سوشل میڈیاپر جاری پیغام میں مریم نوا ز کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ آئی سی یو سے باہر آگئی ہیں ،ان کا آپریشن گزشتہ روز ہو ا تھا ۔اب ان کی طبعیت بہتر ہورہی ہے ،دعاﺅں کے لئے سب کا شکریہ۔

Ami just came out of ICU. She was operated upon yesterday. Recovering Alhamdolillah. Jazak'Allah for your prayers. pic.twitter.com/bVCE1mrsMH