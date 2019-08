میر حاصل بزنجو کی جانب سے آئی ایس آئی چیف پر الزام کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر بھی میدان میں آگئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین سینیٹ بننے کا خواب ادھورا رہ جانے پر ڈی جی آئی ایس آئی پر مداخلت کا الزام لگانے والے میر حاصل بزنجو کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی آگیا ہے۔

میر حاصل بزنجو کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے بجائے پاک فوج کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر رد عمل دیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ سینیٹر میر حاصل بزنجو کی جانب سے ملک کے پریمیئر ادارے کے سربراہ پر الزام عائد کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، ان کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ذرا سے سیاسی مفاد کیلئے جمہوریت کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

واضح رہے کہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے پر اپوزیشن امیدوار میر حاصل بزنجو نے الزام عائد کیا تھا کہ اپوزیشن کے جن 14 لوگوں نے قرار داد کی مخالفت میں ووٹ دیے ہیں وہ جنرل فیض حمید کے آدمی تھے۔

Remarks by Senator Mir Hasil Bizenjo implicating head of national premier institution are unfounded. The tendency to bring entire democratic process into disrepute for petty political gains doesn’t serve democracy.