وزیراعظم شہباز شریف کی بھارت میں ٹرین حادثے میں اموات پر اظہار افسوس، تعزیت اوردعا پر مبنی ٹویٹ  

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت میں ٹرین حادثے میں اموات پر اظہار افسوس اور تعزیت پر مبنی ٹویٹ کر دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت ٹرین حادثے میں سینکڑوں جانوں کے ضیاع پر گہرا دکھ ہوا، سانحہ میں پیاروں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔

وزیراعظم نے مزید کہا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا گو ہیں۔

Deeply saddened by the loss of hundreds of lives in a train accident in India. I extend my heartfelt condolences to the bereaved families who lost their loved ones in this tragedy. Prayers for speedy recovery of the injured.