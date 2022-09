 گرم مرطوب موسم کے باوجود بہاولپور جلسے میں ٹرن آؤٹ حیرت انگیز رہا، عمران خان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم اورچیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ گزشتہ رات بہاولپور کے جلسے میں خواتین سمیت ٹرن آؤٹ حیرت انگیز تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق وزیر اعظم نے بہاولپور جلسے کا ویڈیو کلپ شیئر کیا اور لکھا کہ گرم مرطوب موسم کے باوجود خواتین نے بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کی ، بہاولپور میں حقیقی آزادی کے جلسے میں حیرت انگیز ٹرن آؤٹ رہا ۔

Amazing turnout in Bahawalpur last night at my Haqiqi Azadi jalsa. Women participation was unprecedented despite the hot and humid conditions. And what stood out was the high level of understanding of all current issues by the record crowd. Thank you Bahawalpur. pic.twitter.com/G5DnijxHyi