پاکستان پیپلزپارٹی نے چینی بحران کا ذمہ دار رانا ثنااللہ کو قرار دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلزپارٹی نے چینی کے بحران کا ذمہ دار رانا ثنااللہ کو قرار دےد یا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلزپارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ رانا ثنااللہ نے 1.4 ملین ٹن چینی سمگل کرنے کی اجازت دی جس سے سمگلروں نے بڑی تعداد میں ڈالر کمائے۔ دوسری جانب نوید قمر نے قانونی طریقے سے اڑھائی لاکھ ٹن چینی برآمد کی جس کا مقصد ملک کے لیے زرمبادلہ حاصل کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے احسن اقبال اس ساری خرابی کا ذمہ دار نوید قمر کو قرار دےرہے ہیں۔

Mr Naveed Qamar allowed official export of 250, 000 tons sugar to help Mr Dar with some Foreign exchange.

Honourable Rana Sanaullah allowed 1.4 million tons sugar to be smuggled. Dollars were earned by smugglers. But Mr. Ahsan Iqbal holds Mr. Naveed Qamar responsible.