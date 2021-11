ثانیہ مرزا کی سٹیڈیم میں موجودگی ، شعیب ملک کی عمدہ پرفارمنس ، تصویردیکھیں ثانیہ مرزا کی سٹیڈیم میں موجودگی ، شعیب ملک کی عمدہ پرفارمنس ، تصویردیکھیں

Shoaib Malik done Fastest 50 in the tournament 54 Runs on 18 Balls. Thanku ???? Sania for Supporting our team????????#PAKvsSCO pic.twitter.com/1CyfMox8Nr — DANISH Janjua (@DanishJanjua_) November 7, 2021

Sania Mirza is only Indian who qualify for semi finals because of Shoaib Malik. ????#PAKvsSCO pic.twitter.com/folG2ldk0C — Waqas Akhter ???? (@waqasakhter077) November 7, 2021

The only endian who Qualify for semi final Sania Mirza#PAKvsSCO pic.twitter.com/yA52F5tXS0 — Sultan Muhammad ???????? (@SultanM0hammad) November 7, 2021