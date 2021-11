بھارتی باولنگ کوچ نے ٹیم کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد کیا بہانہ بنایا؟ ویڈیو سامنے آگئی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد بھارتی باولنگ کوچ نے ٹاس کا بہانہ بنا لیا ۔

بھارتی کوچ نے کہا ہے کہ ٹی 20 ورلڈ کپ میں ٹاس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر جب آپ دبئی سٹیڈیم میں کھیل رہے ہوں۔ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے آغاز کیا تو بھارت ٹورنامنٹ کی فیورٹ ٹیم تھی لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پہلے دو میچز میں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے ہمیں انتہائی نازک صورتحال میں ڈال دیا۔

انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سیمی فائنل میں جانے کے لیے افغانستان کی حمایت کر رہے تھے، لیکن ویسا نہیں ہو سکا اور اب ہمیں حقیقت قبول کر کے آگے بڑھنا ہو گا۔بھارتی کوچ نے کھلاڑیوں کی خراب پرفارمنس کا ذمہ دار آ ئی پی ایل کو بھی ٹھہرایا، انہوں نے کہا کہ چھ ماہ فیلڈ میں رہنا ا?سان نہیں، آئی پی ایل اور ورلڈ کپ کے درمیان آرام کے لیے وقفہ مل جاتا توکھلاڑیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا۔

????️ ????️: B. Arun reflects on the learnings and journey as #TeamIndia Bowling Coach. ????#T20WorldCup pic.twitter.com/F3tk0u3wUM