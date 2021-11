محمد حفیظ کے ہاتھ سے پھسل کر پچ پر دو ٹھپے کھاتی ہوئی گیند کو ڈیوڈ وارنر کا چھکا ، سوشل میڈ یا صارفین بھڑک اٹھے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں ڈیوڈ وارنر دھواں دار پرفارمنس کے باوجود بد قسمت رہے اور نصف سنچری سے صر ف ایک سکور پہلے آوٹ ہوگئے ۔ڈیوڈ وارنر کی بیٹنگ نے سوشل میڈ یا صارفین کو اس وقت غصہ چڑھایا جب انہوں نے محمد حفیظ کے ہاتھ سے پھسلنے والی گیند کو چھکا مار ا ۔

تفصیل کے مطابق میچ میں محمد حفیظ اپنا پہلا اوور کرانے کے لیے آئے تو پہلی ہی گیند ان کے ہاتھ سے پھسلی اور ٹھپے کھاتی ہوئی پچ سے باہر جانے لگی تو بلے باز ڈیوڈ وارنر نے وارنر نے کئی قدم آگے آ کر چھکا مار دیا اور فیلڈ ایمپائر نے اس گیند کو نو بال قرار دے دیا جس پر بظاہر محمد حفیظ بھی پریشان ہو گئے ۔

سوشل میڈ یا صارفین نے ڈیوڈ وارنر کے اس چھکے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ۔

This was ridiculous. The ball bounced twice and David Warner hit for a six and umpire gave it a no ball. ????#PAKvAUS @davidwarner31 warner hafeez

Video Collected pic.twitter.com/zf5QUAmf97