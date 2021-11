محمد رضوان کی ائیر پورٹ پر تکیہ اٹھائے تصویر سامنے آگئی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز محمد رضوان ایئرپورٹ پر ہاتھ میں تکیہ اٹھائے گھومتے ہوئے تصویر سامنے آگئی ۔پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے قومی کرکٹ ٹیم کی دبئی سے روانگی کی ویڈیو جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے وکٹ کیپر اور بہترین بلے باز محمد رضوان نے ہاتھ میں تکیہ اٹھایا ہوا ہے۔کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں میں سے صرف محمد رضوان نے اپنے بیگ کے علاوہ تکیہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔

As we bid good-bye to Dubai with a heavy heart but heads high, we want to thank all our fans for their overwhelming support. Thanks also to @ICC for organising a thoroughly enjoyable and exciting event.

Best wishes to the @BLACKCAPS and @CricketAus in Sunday’s #T20WorldCup final pic.twitter.com/9ctBEz7x5s