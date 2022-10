"ہم آرہے ہیں,ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ!", نسیم شاہ کا سہ ملکی سیریز جیتنے کے بعد پیغام

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکسستان کے سٹار بولر نسیم شاہ نے سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف فتح کے بعد مڈل آرڈر بلے بازوں کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ ٹی 20 ورلڈ کپ ہم آ رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی ٹرافی کے ہمراہ تصویر جاری جاری کرتے ہوئے کہا کہ حیدر علی اور حارث رؤف کیا بات ہے آپ لوگوں کی ، قومی ٹیم کی فتح کے بعد ٹوئٹر پر جاری بیان میں نسیم شاہ نے کہا کہ فائنل میں جیت سے ٹیم کا مورال بلند ہوا ہے ۔

Alhamdullilah! ????

A morale-boosting win indeed! @iamhaideraly, and @HarisRauf14 kiyaa baat hai app loggon ki! Well-deserved MOTM @mnawaz94! @T20WorldCup here we come!! ???? pic.twitter.com/26mTJ38nXY