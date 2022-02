پاک فوج کا سرحد پار بڑا حملہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ساؤتھ ایشیا میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (سامری) سمیت پاکستانی اور افغان صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج کی سرحد پار کالعدم تحریک طالبان پاکستان(ٹی ٹی پی) کے خلاف بڑی کارروائی جاری ہے۔

پاکستانی صحافی حمزہ اظہر سلام نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ پاک فوج کی جانب سے افغانستان کے صوبے کنڑ میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر آرٹلری حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔

BREAKING: Pakistan carries out cross border artillery strikes in #TTP bases located in #Afghanistan 's Kunar province according to various sources. #Kabul #Islamabad #Afghan #ImranKhan #Taliban #NoorWaliMehsud #Waziristan #Talibans #TehreekeTalibanPakistan pic.twitter.com/NyWOyj6t7b

سامری کے مطابق پاک فوج نے کنڑ کے سرکانو اور نارے اضلاع میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر آرٹلری حملے کیے ہیں، اس وقت فریقین میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان صحافی بلال سروری نے بھی ان جھڑپوں کی تصدیق کی ہے۔

Pakistan army reportedly launched artillery attacks on TTP hideouts in Sarkano and Naray districts of Kunar province in Afghanistan. Taliban returned the artillery fire. pic.twitter.com/jquNTLEdPk

اس کے علاوہ بی بی سی سے وابستہ صحافی کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی اور پاک فوج کے درمیان اس وقت شدید شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات کچھ میزائل حملے بھی ہوئے تھے تاہم آج دوپہر کے وقت آرٹلری شیلنگ میں تیزی آئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑائی ایک سرحدی چیک پوسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔

According to local sources in the Kunar Sarkani district, intense shelling is ongoing b/w the Taliban and Pakistani forces. Few missiles were exchanged last night, but the shelling intensified this afternoon after both sides fighting over a border check post.