معروف بولی وڈ اداکاہ کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکارہ پوجا بھٹ کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں۔

اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پرکورونا کا شکار ہونے کی خبر شیئر کرتے ہوئے انہیں ماسک پہننے کا مشورہ دیدیا۔

پوجا بھٹ نےایک اور ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا جس میں گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے اور کچھ لوگ برتن بجا کر کورونا کو بھگانے کے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں ، ویڈیو کی کیپشن میں لکھا تھا کہ تین سال پہلے آج ہی کے دن بھارتی شہری وزیر اعظم نریندر مودی کے مشورے پر برتن بجا کر کورونا کو ملک سے بگھانے کی کوششیں کرتے ہوئے۔

اسی ویڈیو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے پوجا بھٹ نے لکھا کہ اور اس کے ٹھیک تین سال بعد آج میں پہلی مرتبہ کورونا کا شکار ہو گئی ہوں۔

انہوں نے مداحوں کو ماسک پہننے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ احتیاط کریں کیونکہ کورونا اب بھی موجود ہے اور آپ مکمل ویکسی نیشن کے باوجود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔

اپنی ٹوئٹ میں انہوں نے امید کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ امید ہے کہ میں جلد واپس آجاؤں گی۔

