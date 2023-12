سعودی عرب: غلط جگہ سے سڑک پار کرنیوالے پاکستانی کو بھاری جرمانہ

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی حکومت نے غلط جگہ سے سڑک پار کرنے پر 2ہزار ریال کے بھاری جرمانے کا اعلان کیا اور اعلان ہوتے ہی ایک پاکستانی جرمانے کی زد میں آگیا۔

سعودی جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ شاہراہوں کو عبور کرنے والے پیدل چلنے والوں پر 2000 ریال تقریباً ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپے تک کے بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔سعودی ٹریفک اہلکاروں کی جانب سے ٹریفک قوانین پر عملدر آمد شروع کردیا گیا جس کے بعد غلط جگہ سے سڑک پار کرنیوالے پاکستانی کو بھاری جرمانہ عائد کردیا گیا، سڑک پار کرنے اور اہلکار کے جرمانہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

لائف ان سعودی عربیہ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ”ایکس“ پر واقعہ کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ غیر نامزد جگہ سے ہائی وے عبور کرنے پر 2000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا۔

He got SR 2,000 fine for crossing the highway from an undesignated place. pic.twitter.com/iPu9u9IhCM