پاکستان اور افغانستان کا میچ جاری، ایسے میں شاہد آفریدی کیا کر رہے ہیں؟ ایسی تصویر  شیئر کردی کہ کئی مداح جذباتی ہوجائیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میچ جاری ہے۔ کئی پاکستانی شائقین کی طرح سابق کپتان شاہد آفریدی بھی سٹیڈیم میں میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر شیئر کی ہے جس میں انہیں سٹینڈز میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ " پہلے وہ خود کھیل کا لطف اٹھاتے تھے، اب انہیں کھیلتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔"

میچ کے دوران شاہین آفریدی نے وکٹ لی تو انہوں نے سٹینڈز میں بیٹھے اپنے متوقع سسر اور ان کے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرکے جشن بھی منایا۔ ایک موقع پر شاداب خان نے زبردست فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشکل چوکا روکا تو شاہد آفریدی انہیں کھڑے ہو کر داد دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔

Once enjoyed playing, now enjoying watching them play ???? pic.twitter.com/bd1CLfzkhD