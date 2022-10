حارث رؤف میچ کے بعد نیدر لینڈز کے زخمی کھلاڑی کو حوصلہ دینے پہنچ گئے

پرتھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور نیدر لینڈز کے درمیان میچ کے دوران پاکستانی گیند باز حارث رؤف نے انتہائی تیز باؤنسر کروایا جو بلے باز کے منہ پر لگا اور اس کی داہنی آنکھ کے نیچے گال پھٹ گیا۔ میچ ختم ہونے کے بعد حارث رؤف اس کھلاڑی کی عیادت کو گئے اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے نظر آئے۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی طرف سے حارث رؤف کی سپورٹس مین سپرٹ کے مظاہرے کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پاکستانی گیند باز زخمی بلے باز باس ڈی لیڈ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گلے ملتے ہیں۔ حارث رؤف انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے کہ آپ اس انجری سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کم بیک کریں گے۔ حارث رؤف کی جانب سے سپورٹس مین سپرٹ کے مظاہرے کو سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا جا رہا ہے اور شائقین کرکٹ ان کے رویے کی تعریف کر رہے ہیں۔

'You'll come back stronger!' ????

Watch the great camaraderie off the field between Haris Rauf and Bas de Leede despite a fiery contest on the pitch ????#T20WorldCup | ????: @TheRealPCB pic.twitter.com/VbyZFiCEOD