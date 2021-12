وزیر اعظم کے ای لنک کے ذریعے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنےپیش ہونے کی ویڈیو سامنے آگئی 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان کی ای لینک کے ذریعے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش ہونے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ۔

وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر اعظم کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں بذریعہ ای لنک پیشی کے ویڈیو شیئر کی ۔ ن لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے شوکت خانم ٹرسٹ پر الزامات عائد کیےتھے جس پر وزیر اعظم نے ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے ۔

He is actually working now on bringing back the real moral values that the corrupt political elite of our country had buried & forgotten!

It has been an honour & a privilege to be associated with PM @ImranKhanPTI who will eventually change the fate of this great nation. pic.twitter.com/z5fIQm8fKs