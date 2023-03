ملتان سلطانز کے خلاف آخری اوور میں فہیم اشرف کی کمال پرفارمنس ، ویڈیو دیکھیں

The nerves. THE MIGHT of @iFaheemAshraf.

We stand in awe. #HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray l #IUvMS pic.twitter.com/M2aulurMP8