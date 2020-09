PUBG Mobile کھیلنے والوں کیلئے زبردست خوشخبری آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سمارٹ فون اور کمپیوٹر پر کھیلے جانے والے معروف گیم پب جی PUBG کی نئی اپ ڈیٹ جاری کردی گئی ہے جو 8 ستمبر سے دنیا بھر کے صارفین کیلئے فراہم ہو چکی ہے اور اس میں مشہور زمانہ میپ ”ایرینجل“ کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پب جی موبائل گیم 1.0 کی نئی اپ ڈیٹ کو اینڈرائیڈ اور آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم استعمال کرنے والے صارفین باآسانی پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں ۔ پب جی انتظامیہ کی جانب سے مشہور زمانہ میپ ’ایرینجل‘ کو نئے گرافکس کے ساتھ پیش کیا گیا جبکہ اسلحہ اور ایمونیشن سمیت ’چیئرپارک‘ کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، علاوہ ازیں لیوک نامی میپ کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جس کا تقاضہ کئی روز سے صارفین کررہے تھے۔

Welcome to New Erangel! ????️

Enjoy the guided tour of the updated Erangel map! ???? https://t.co/O5Q4sryFFg pic.twitter.com/IIlRXIXdUK

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 6, 2020