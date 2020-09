ہے وصل ہجر عالمِ تمکین و ضبط میں ہے وصل ہجر عالمِ تمکین و ضبط میں

معشوقِ شوخ و عاشقِ دیوانہ چاہئے

اُس لب سے مل ہی جائے گا بوسہ کبھی تو، ہاں!

شوقِ فضول و جرأتِ رندانہ چاہئے

شاعر: مرزا غالب

Hay Wasl , Hijr Aalam e Tamkeen o Zabt Men

Mashook Shokh o Aashiq Dewaana Chaahiay

Uss Lab Say Mill Hi Jaaey Ga Bosa Kabhi To Haan

Shoq e fazool o Jurat e Rindaana Chaahiay

Poet: Mirza Ghalib