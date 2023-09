اس پچ پر کیا پاکستان پہاڑ جیسا یہ ٹارگٹ حاصل کر سکتا ہے ؟ سابق کپتان نے اظہر علی نے بتا دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ کے اہم میچ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 357رنز کا ٹارگٹ دے دیا ہے ۔ اس پہاڑ جیسے ہدف کے بعد بھارتی کرکٹ فینز کا جذبہ آسمان پر ہے جبکہ پاکستانی فینز تھوڑے فکر مند ہیں کہ کیا پاکستان یہ ٹارگٹ حاصل کر لے گا؟ اس سوال کے جواب میں پاکستان کے سابق کپتان اظہر علی نے کہا ہے کہ بھارتی بلے بازی کے دوران پچ جتنی اچھی نظر آئی ،پاکستانی بیٹنگ کے دوران یہ اتنی اچھی نہیں ہو گی ،اگر بارش نہ ہوئی تو اس ہدف کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وینیو پر ہدف کا تعاقب کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔

The pitch won’t be as good as it looks at the moment it’s going to be a very hard chase if it doesn’t rain. Chasing at this venue is hard anyway #PAKvIND