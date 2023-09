سپر فور مرحلے میں پاکستان ایشیا کپ سے باہر لیکن ڈیبیو کرنیوالے  زمان خان آخری اوور سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ افتخار احمد نے بتادیا

کولمبو (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں سری لنکا کے خلاف سنسنی خیز آخری اوور سے پہلے ڈیبیو کرنے والے فاسٹ بولر زمان خان کی گفتگو سے متعلق بتایا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو وکٹوں سے شکست دی تھی، سری لنکا سے شکست کے بعد پاکستان ایشیا کپ سے بھی باہر ہو گیا۔اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے افتخار احمد کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹف میچ ہوا ہے اور جس طرح کی صورتحال میں ہم آ گئے تھے سارے لڑکے پراعتماد تھے۔

افتخار احمد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا خاص طور پر ون ڈے ڈیبیو کرنے والے زمان خان کا کہنا تھا اگر آخری اوور میں 6 سے 7 رنز بھی ہوئے تو میں بچاؤں گا، مگر کرکٹ میں اس طرح ہوتا ہے، سری لنکا کو 2 گیندوں پر 6 رنز درکار تھے اور ایج لگ کر چوکا ہو گیا، میرے خیال میں وہ لوگ خوش قسمت اور ہم بدقسمت تھے۔

اپنی بولنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار احمد کا کہنا تھا جب میں بولنگ کے لیے آیا تو اس وقت میچ ان کی طرف جا رہا تھا، میری کوشش یہی تھی کہ تھوڑا مومینٹم کو چینج کروں اور میں یہاں لنکا پریمیئر لیگ کھیلا ہوں، یہاں تھوڑا ویری ایشن کے ساتھ گیند کی جائے تو وہ بلے پر نہیں آتی اور میں نے وہی کوشش کی۔

