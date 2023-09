سری لنکا سے شکست پر عرفان پٹھان نے ایک بار پھر پاکستان مخالف ٹوئٹ کردیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکا کے ہاتھوں ایشیاکپ کے اہم میچ میں شکست کے بعد سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے پاکستان پر ٹرولنگ شروع کردی۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر سابق بھارتی فاسٹ باولر عرفان پٹھان نے لکھا کہ سری لنکا کے خلاف فائنل کھیلنا زیادہ اچھا ہوگا، کم ازکم یکطرفہ مقابلے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔عرفان پٹھان نے سری لنکن ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں متوازن ٹیم اور مضبوط بیٹنگ لائن اَپ کے طور پر تسلیم کیا۔

Playing finals against Sri Lanka will be better for team India as it won’t be a one sided affair.