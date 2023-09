ڈریسنگ روم میں بابر اعظم نے شدید غصہ کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو کھری کھری سنا دیں ، سپورٹس صحافی کا دعویٰ

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ روز سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ایشیا کپ سے باہر کردیا جس کے باعث پاکستانی فینز میں شدید مایوسی چھا گئی اور کھلاڑیوں کو بھی اس شکست نے افسردہ کردیا ۔ ٹورنا منٹ سے باہر ہو نے کے بعد بابر اعظم کے ساتھی کھلاڑیوں پر غصہ کرنے کی خبریں سامنے آرہی ہیں ۔

ایک سپورٹس صحافی نے بتا یا ہے کہ سری لنکا سے میچ ختم ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں بابر اعظم کافی غصے میں دکھائی دئیے اور وہ ساتھی کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے۔ اس موقع پر بابر اعظم نے کھلاڑیوں سے کہا کہ خود کو زیادہ سپر سٹار نہ سمجھیں ، ورلڈ کپ سر پر ہے ، اگر ہمیں ایک ہو کر کھیلتے تو سری لنکا سے میچ جیت سکتے تھے ۔

Breaking: Babar Azam wasn't happy with the players in the dressing room after the match. He told the players 'Khud ko ziyada superstars na samjhein, World Cup sir pe hay. Agar hum aik ho kar khelte toh match jeet sakte thay' Oh my captain, relax ☹️♥️



- via Qadir Khawaja… pic.twitter.com/GeSOM0yIG0