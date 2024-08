"'Be The One': او! ملینئر کی نئی مہم کا ہدف زندگی بدل دینے والے 100 ملین درہم کا جیک پاٹ " تفصیلات سامنے آگئیں

کراچی (پروموشنل ریلیز) 'Win Your Best Life' مہم کی کامیابی کے بعد، او! ملینئر خوشی کے ساتھ 'Be The One' مہم کا آغاز کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے پہلے بڑے انعام کے فاتح سے ملاقات کا منتظر ہے۔ 'Be The One' مہم کو دنیا بھر میں اور خاص طور پر جی سی سی اور پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو مالی آزادی کے خواب پورے کرنے کے لیے متحرک کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مہم او! ملینئر کی ہفتہ وار قرعہ اندازی کے لیے بڑھتی ہوئی توقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس میں 100 ملین درہم کا شاندار جیک پاٹ شامل ہے۔

"بی دی ون" مہم کا مقصد بلند پرواز افراد کو اپنی توجہ مبذول کرانا ہے اور انہیں زندگی بدل دینے والی دولت کے ساتھ آنے والے امکانات کا تصور کرنے کی ترغیب دینا ہے۔

مہم کے دل میں ایک طاقتور پیغام ہے: "یہ آپ کا موقع ہے کہ آپ پہلے او! ملینئر بن جائیں۔"

چیئرمین اور بانی رالف کلیمنس مارٹن نے مہم کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ امید اور مواقع کو وسیع تر عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔

"ہم ہمیشہ امکانات کی تبدیلی کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں،" مارٹن نے کہا۔

"بی دی ون" کے ساتھ، ہم لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے خواب ان کی پہنچ میں ہیں، اور ایک ٹکٹ ان کے تصور کردہ مستقبل کی کنجی بن سکتا ہے۔

ایسے مارکیٹ میں جہاں دیگر کھلاڑی میدان چھوڑ چکے ہیں، O! Millionaire واحد کھڑا رہنے والا قرعہ کشی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کھیل میں بہترین ہے۔ بے مثال مواقع فراہم کرنے کے علاوہ، O! Millionaire کھلاڑیوں کو ایک سبز سیارے میں حصہ ڈالنے کا بھی منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ O! Millionaire کے سماجی مقصد کے تحت واحہ پارک کی جانب سے ہر ہفتے 500 درخت لگائے جاتے ہیں۔ تازہ ترین قرعہ اندازی تک - 117ویں - O! Millionaire نے واحہ پارک کے اشتراک سے کل 59,000 درخت لگائے ہیں۔

O! Millionaire کے برانڈ ایمبیسڈر مارادونا ریبیلو نے مہم کے پیچھے وسیع تر وژن کے بارے میں اپنی بصیرت کا اشتراک کیا۔

"یہ صرف پیسہ جیتنے کے بارے میں نہیں ہے؛ یہ لوگوں کو بڑے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کی طرف قدم اٹھانے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہے۔" ریبیلو نے کہا۔ "ہم اپنے کھلاڑیوں کے لیے زندگی بدلنے والے لمحات پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور 'Be The One' اس مشن کو بالکل صحیح طریقے سے پیش کرتا ہے۔"

جیک پاٹ کو فروغ دینے کے علاوہ، مہم یہ بھی اجاگر کرے گی کہ جیتنے والی رقم کو ذاتی خوشحالی اور مثبت کمیونٹی اثرات کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔

حال ہی میں جیتنے والوں نے بتایا کہ جیتنے کی خوشی انہیں بڑے انعام کے لیے دوبارہ کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

پاکستان کے ایک نمایاں جیتنے والے، محمد خالد، جنہوں نے 3.79 ملین پاکستانی روپے (500,000 درہم) سے زیادہ جیتے، نے کہا: "جب میں اپنے خاندان تک پہنچوں گا تو انہیں سرپرائز دوں گا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے 25 درہم کسی اہم مقصد کے لیے جا رہے ہیں—ہماری زمین کو بچانے کے لیے۔ میرا پیغام اپنے تمام دوستوں کے لیے ہے کہ وہ حصہ لیں کیونکہ ان کا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اپنی قسمت آزمایا کریں—شاید آپ میری جگہ پر ہوں۔"

امیر عباس سومرو، جنہوں نے تقریباً 38,000 پاکستانی روپے (510 درہم) جیتے، نے کہا: "اگر میں جیت گیا تو اپنی خوابوں کی گاڑی اور گھر خریدوں گا، اپنے بچوں کو معروف اداروں میں تعلیم دوں گا، اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کروں گا، اور محروم لوگوں کو تعلیم اور طبی علاج تک رسائی فراہم کروں گا۔ میری نصیحت او! ملینئر کے امیدواروں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی جیت کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں جنہیں خوراک، لباس، اور ادویات کے لیے پیسہ درکار ہے۔"

اس دوران، مرزا محمد جواد، جنہوں نے 23,000 بھارتی روپے (1,020 درہم) سے زیادہ جیتے، بڑی رقم جیتنے کو ایک بڑا اثر ڈالنے کا موقع سمجھتے ہیں۔

جواد نے کہا: "اگر میں بڑی رقم جیت گیا تو اسے ضرورت مندوں کی مدد، ذاتی قرضوں کی ادائیگی، اور اپنے کاروبار میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کروں گا۔ میں دوسروں کو مشورہ دوں گا کہ او! ملینئر کا ٹکٹ جیتنے کے لیے نہ خریدیں، بلکہ اس لیے کہ پیسہ ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو زمین کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنائے گا۔"

یہ لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں اور 'Be The One' بننے کے لیے قرعہ اندازی میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا آپ 'Be The One' بنیں گے؟

حصہ لینے کے لیے کھلاڑی 25 درہم کے گرین سرٹیفکیٹ omillionaire.com سے خرید سکتے ہیں۔

ہر ہفتے او! ملینئر کی قرعہ اندازی میں شامل ہوں—لائیو قرعہ اندازی ہر جمعرات کو شام 8:00 بجے ہوتی ہے، جس کی میزبانی ماراڈونا ریبیلو کرتے ہیں۔