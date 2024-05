پڑوسی ملک میں تپتی ریت پر پاپڑ فرائی، ایسی ویڈیو سامنے آگئی کہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) جھلسا دینے والی اس گرمی میں بھارت سے ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس ویڈیو میں بھارتی بارڈر سکیورٹی فورس ( بی ایس ایف) کے ایک جوان کو دوپہر کے وقت تپتی ریت پر پاپڑ روسٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

یہ ویڈیو ایکس اکائونٹ ’@FrontalForce‘ پر پوسٹ کی گئی ہے، جس میں بی ایس ایف کی یونیفارم میں ملبوس نوجوان ریت میں پاپڑ دباتا ہے اور چند سیکنڈز بعد انہیں باہر نکالتا ہے تو وہ روسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ جوان بیکانیر کے قریب بارڈر پر ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے جہاں اس قدر گرمی پڑ رہی ہے کہ چند سیکنڈز ریت میں دبانے سے پاپڑ بھی روسٹ ہو جاتے ہیں۔

Salute to Our Jawans



BSF Jawan roasting a papad in sand in Bikaner, Rajasthan along IB serving motherland in such heat.pic.twitter.com/FV4Mi7hJra